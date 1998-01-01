Видео: Самолет врезался в телескопический трап в аэропорту Шереметьево

Воздушное судно авиакомпании Nordwind Airlines столкнулось с телескопическим трапом в столичном аэропорту Шереметьево. ЧП произошло около 22 часов во вторник, 29 января. По информации Пятого канала, столкновение с трапом произошло во время подготовки самолета к вылету. По предварительным данным в результате инцидента никто не пострадал.

По уточненным данным, повреждения самолета несколько велики, что пассажиры авиакомпании вынуждены ждать новое воздушное судно, которое доставит их в пункт назначения.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что 29 января на борту самолета, выполнявшего рейс из Петербурга в Анталию пьяный мужчина напал на бортпроводницу, в результате чего экипажу пришлось совершить экстренную посадку в Сочи.