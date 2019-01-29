Пятый канал публикует видео задержания пассажира самолета, выполнявшего рейс Петербург — Анталия. Мужчина напал на бортпроводницу, в результате чего экипажу пришлось совершить экстренную посадку в Сочи.

По информации телеканала 78.ru, сейчас авиадебошира опрашивают сочинские полицейские. Стюардессе, пострадавшей при нападении пассажира, понадобилась помощь медиков.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Пятый канал сообщал, что, предположительно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Разъяренного дебошира пытались скрутить сразу несколько человек. При потасовке больше всех пострадала бортпроводница.