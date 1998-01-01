«Представил родину достойно!»: Шнуров воспел в стихах своего земляка, получившего «Порно-Оскар»

, 4:11 Фото 97

Рок-музыкант считает, что победа актера «фильмов для взрослых» Алексея Маетного не менее важна, чем заслуги спортсменов в хоккее.

Фото: Instagram @shnurovs

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил свое очередное стихотворение победе своего земляка — порноактера Алексея Маетного, получившего в США престижную награду в одной из номинаций премии AVN Awards за роли в фильмах «для взрослых».

Twitter @MarkusDupree

— Чем он хуже наших хоккеистов?

— Хоть коньками лед он не расплавил,

— *** его, как клюшки их — неистов.

— Гендерных не нарушая правил,

— Он представил родину достойно!

— Парень наш! Простой, но молодец.

Может я конечно и тупой, но

— Дайте ему что ли «Мерседес», — написал Шнуров в Instagram.

Подписчики музыканта поспешили прокомментировать присуждение награды россиянину. Некоторые назвали его «героем нашего времени» и «талантищем», другие порадовались, что это «еще один Оскар в копилку России».

Некоторые пытливые интернет-пользователи поинтересовались, а «голый ли Оскар»?

Тем временем скептики отметили, что «Mercedes у Маетного наверняка уже есть».

Как ранее рассказывал Пятый канал, предыдущее стихотворение Шнуров посвятил своим «оппонентам», которые ввязались с ним в заочную полемику, в частности, депутату Госдумы Виталию Милонову, балерине Анастасии Волочковой и другим.

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