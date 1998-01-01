«Представил родину достойно!»: Шнуров воспел в стихах своего земляка, получившего «Порно-Оскар»

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил свое очередное стихотворение победе своего земляка — порноактера Алексея Маетного, получившего в США престижную награду в одной из номинаций премии AVN Awards за роли в фильмах «для взрослых».
— Чем он хуже наших хоккеистов?
— Хоть коньками лед он не расплавил,
— *** его, как клюшки их — неистов.
— Гендерных не нарушая правил,
— Он представил родину достойно!
— Парень наш! Простой, но молодец.
— Может я конечно и тупой, но
— Дайте ему что ли «Мерседес», — написал Шнуров в Instagram.
Подписчики музыканта поспешили прокомментировать присуждение награды россиянину. Некоторые назвали его «героем нашего времени» и «талантищем», другие порадовались, что это «еще один Оскар в копилку России».
Некоторые пытливые интернет-пользователи поинтересовались, а «голый ли Оскар»?
Тем временем скептики отметили, что «Mercedes у Маетного наверняка уже есть».
Как ранее рассказывал Пятый канал, предыдущее стихотворение Шнуров посвятил своим «оппонентам», которые ввязались с ним в заочную полемику, в частности, депутату Госдумы Виталию Милонову, балерине Анастасии Волочковой и другим.