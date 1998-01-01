«В романтическую впали эру?»: Шнуров в стихах ответил своим «дуэлянтам»

, 22:39 Фото 157

По мнению рок-музыканта, его «оппоненты» возомнили себя представителями благородного сословия.

Фото: Instagram @shnurovs

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров, по всей видимости, утомился от очереди виртуальных дуэлянтов, которые то в довольно хамской манере, то в поэтической форме, комментируют творчество музыканта и его образ жизни.

Ведь таких «полемистов» накопилось уже несколько: музыкант Юрий Лоза, депутат Госдумы Виталий Милонов, балерина Анастасия Волочкова и даже чемпионка мира по боксу в легкой и полулегкой весовых категориях Фируза Шарипова.

По мнению Шнурова, все эти люди заигрались, решили, что они живут в романтической эпохе и возомнили себя представителями благородного сословия.

Instagram @shnurovs

— Вы чего, совсем там ******?

— В романтическую впали эру?

— Вам салонов да приемов мало? «Ой, мой шер, пожалуйте к барьеру, я вам разобью ваше *****»

— Что ни слово, то в гранитище отлито.

— Меня вызвали, как минимум, уж трое.

— Вы товарищи, ***** мой ***, элита,

— Как положено при феодальном строе, — написал Шнуров.

Как сообщал Пятый канал, вышеперечисленные публичные персоны вступили в заочную перепалку с рок-музыкантом, комментируя его образ жизни и творчество. Стоит отметить, что их «эпитеты» в основном не очень лицеприятны.

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