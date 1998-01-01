Видео: Полигон твердых бытовых отходов полыхает под Читой

Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) или попросту мусорная свалка горит в пригороде Читы. По словам очевидцев, пожар начался на полигоне рано утром 30 января. Видео возгорания опубликовано в интернете.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе городской администрации, в настоящее время в поселке Ивановка, где расположен полигон, работают пожарные и сотрудники «Забайкалспецтранса», которые прокладывают огнеборцам путь к месту возгорания.

Также выясняются причины, приведшие к пожару. Сообщений о погибших и пострадавший пока не поступало.

Ранее Пятый канал рассказывал о пожаре на городской свалке Таганрога. Жители города несколько дней вынуждены были дышать воздухом с примесью едкого дыма.