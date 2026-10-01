Педофил использовал ИИ для раздевания детей

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 32 0

Семье пострадавшего ребенка пришлось переехать из-за присутствия преступника рядом.

Как педофилы используют ИИ для раздевания детей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Metro: педофил использовал ИИ для раздевания детей

Мужчина фотографировал девочек и женщин, а затем использовал искусственный интеллект для создания изображений без одежды. Об этом сообщает Metro.

До вынесения приговора 32-летнего Зафера Догана неоднократно отпускали под залог в его квартиру, несмотря на возражения полиции и прокуратуры. Из окна спальни он делал снимки людей на улице. Его дом находится рядом с детской площадкой.

Одна из пострадавших семей после возвращения мужчины была вынуждена покинуть свое жилье. Мать 13-летнего ребенка описала последствия этого решения в суде.

«Я чувствую, что мы в бегах, хотя мы не совершали сексуальных преступлений», — сказала она.

В телефоне Догана обнаружили фотографии девочек возле школы, во время игр на улице и прогулок с родителями. Среди обработанных с помощью ИИ снимков были изображения 33 женщин и двух девочек семи и 13 лет.

В день ареста, 16 июля, мужчина выбросил телефон в соседский сад. Устройство нашли полицейские собаки. При изучении его содержимого следователи обнаружили еще 1800 непристойных изображений детей и материалов экстремального порнографического характера.

Доган признал вину по нескольким пунктам обвинения, включая создание и хранение запрещенных изображений, а также препятствование работе полицейского. Защита передала его извинения пострадавшим и заверения, что созданные с помощью ИИ материалы не распространялись.

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Комиссар столичной полиции сэр Марк Роули раскритиковал освобождение под залог. По его словам, пострадавшие оказались рядом с человеком, признавшимся в их преследовании, и из страха переехали в отдаленное временное жилье.

Личности большинства людей на обнаруженных изображениях пока не установлены. Полиция продолжает искать свидетелей, которые видели, как Доган снимал или фотографировал.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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