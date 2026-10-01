«Аналогов в мире нет»: зарегистрирована российская вакцина от пыльцы березы

В России зарегистрирована первая в мире вакцина от пыльцы березы

Зарегистрирована первая в мире рекомбинантная вакцина от аллергии на пыльцу березы. Об этом на пресс-конференции рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

«Зарегистрирована первая в мире рекомбинантная аллерговакцина. Аналогов в мире нет. Впервые сам главный активный компонент вакцины не содержит целиковый аллерген — белок. А содержит фрагменты аллергена, которые являются носителями информации для защитного иммунитета человека, но при этом не содержат компонентов, именно приводящих к развитию аллергии», — пояснила эксперт.

Разработанный препарат, по словам Скворцовой, значительно снижает аллегенную нагрузку, при этом сам не провоцирует негативной реакции организма, безопасен и хорошо переносится человеком, не вызывая значительных побочных эффектов. К тому же обладает высокой защитной эффективностью.

Руководитель агентства также отметила, что хоть вакцина и направлена на борьбу с реакцией организма на пыльцу березы, помогает еще и с перекрестными пищевыми аллергическими реакциями. В основном она связана с орехами и косточковыми фруктами: яблоками, грушами и персиками.

По ее словам, во время клинических исследований было замечено, что у некоторых людей с аллергией на, например, яблоки после укола реакция проходила.

«Вакцина ослабляет реакции в период опыления, симптомы в виде ринита аллергического, конъюнктивита и так далее. Но вырабатывает длительную иммунологическую толерантность (иммунная система не реагирует на определенные антигены. — Прим ред.). Которая, как мы уже сейчас видим, держится как минимум несколько месяцев», — отметила специалист.

Более того, если у человека есть склонность к астме во время сезона опыления березы, то этот препарат дает возможность «профилактировать прогрессирование» этого заболевания и является важным фактором для предотвращения бронхиальной астмы.

«Уже в октябре вакцина будет в гражданском обороте. Мы планируем уже перед следующим сезоном опыления, то есть начиная с конца октября текущего года, привить несколько десятков тысяч пациентов. <…> Мы начинаем в этом году, но со следующего года мощности по необходимости могут быть нарощены без особых ограничений», — уточнила Сворцова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России планируют начать подготовку к включению вакцинации против вируса папилломы человека в календарь профилактических прививок. Первые прививки могут начать ставить девочкам 12-13 лет уже в 2027 году.

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