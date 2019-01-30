Подростки из Ленобласти подожгли девочку и напали на ее друга

В Волховскую межрайонную больницу Ленобласти были доставлены двое детей 2006 года рождения — девочка с термическими ожогами и мальчик с ушибом грудной клетки. Как выяснилось впоследствии, на детей напали трое неизвестных подростков в масках: на девочке подожгли шапку, а мальчика избили. О случившемся сообщает телеканал 78 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ужасающее происшествие случилось вечером 29 января, сейчас к расследованию дела подключились полиция и Следственный комитет.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Москве арестован подросток, подозреваемый в поджоге сверстника.