Арестован подросток, подозреваемый в поджоге сверстника в Москве

В Москве арестовали юношу, подозреваемого в поджоге подростка в четверг, 24 января. Об этом сообщила помощник руководителя столичного главка Следственного Комитета Юлия Иванова.

— Следователями получены данные о причастности к поджогу несовершеннолетнего, 16-летнего подростка, который находился совместно с потерпевшим в подъезде жилого дома , — цитирует телеканал «360» официальное заявление ведомства.

24 января 15-летнего юношу доставили в медицинское учреждение столицы с ожогами 98% тела. Известно, что молодой человек находился в подъезде жилого дома в компании еще двух несовершеннолетних. Вместе компания распивала алкоголь. По одной из версий, товарищи облили пострадавшего керосином и подожгли. Также существует версия, согласно которой мальчик облился горючей жидкостью сам, а вспыхнуло все случайно — из-за зажженной сигареты.

При поступлении в больницу врачи диагностировали у подроста не только ожоги тела, но и ожоги дыхательных путей и отравление продуктами горения. Четыре дня врачи боролись за жизнь пациента, но 28 января стало известно о смерти молодого человека.