Россию атакуют грипп и ОРВИ. Эпидемиологический порог превышен на Северо-Западе и на Южном Урале. За неделю в Челябинской области к врачам обратились почти 30 тысяч заболевших.

В одном только Екатеринбурге выписали 21 тысячу больничных с таким диагнозом. У 67 пациентов подтвердились худшие подозрения — выявили грипп. Причем в половине случаев — так называемый гонконгский штамм, который грозит особо опасными осложнениями — от пневмонии до миокардитов и менингитов.

По распоряжению главы города, все школы Екатеринбурга закрыли на карантин, учеников перевели на дистанционное обучение. Отменили все массовые и спортивные мероприятия. Такая же ситуация и в Кургане. Прекращены занятия и во многих школах Калининградской и Новгородской областей, в Коми и Карелии.

Ранее Пятый канал сообщал, что россия планирует перейти на новую вакцину от гриппа.