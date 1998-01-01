Все школы Екатеринбурга закрыли на карантин

, 16:56 Эфирная новость 52

В столице Урала бушует эпидемия гонконгского гриппа, который грозит опасными осложнениями: от пневмонии до миокардитов и менингитов.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Россию атакуют грипп и ОРВИ. Эпидемиологический порог превышен на Северо-Западе и на Южном Урале. За неделю в Челябинской области к врачам обратились почти 30 тысяч заболевших.

В одном только Екатеринбурге выписали 21 тысячу больничных с таким диагнозом. У 67 пациентов подтвердились худшие подозрения — выявили грипп. Причем в половине случаев — так называемый гонконгский штамм, который грозит особо опасными осложнениями — от пневмонии до миокардитов и менингитов.

По распоряжению главы города, все школы Екатеринбурга закрыли на карантин, учеников перевели на дистанционное обучение. Отменили все массовые и спортивные мероприятия. Такая же ситуация и в Кургане. Прекращены занятия и во многих школах Калининградской и Новгородской областей, в Коми и Карелии.

Ранее Пятый канал сообщал, что россия планирует перейти на новую вакцину от гриппа.

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