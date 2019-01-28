МВД РФ опровергло слова Зубова о переброске террористов к границам Таджикистана

Информация о массовой переброске боевиков ИГ* из Пакистана на границу с Таджикистаном, озвученная 28 января замглавы МВД РФ Игорем Зубовым, субъективна и не является официальной позицией министерства. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду, на сайте МВД России.

— Информация, озвученная статс-секретарем — заместителем Министра внутренних дел Российской Федерации Игорем Зубовым 28 января на итоговой коллегии МВД по Республике Татарстан, отражает его субъективный прогноз возможного развития политической обстановки на территории Центрально-азиатского региона. Данные высказывания не являются официальной позицией МВД России, — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По информации «Известий», на коллегии министерства в Казани Игорь Зубов сообщил, что на границе Таджикистана планируется масштабная провокация, для чего туда из Пакистана вертолетами массово переправляются боевики «Исламского государства»*. В результате, по словам замминистра, в Россию хлынет большой поток беженцев.

В МИД Таджикистана 29 января заявили, у них нет информации о нахождении боевиков у границ, а обстановка там находится под контролем таджикских погранслужб. В свою очередь пресс-секретарь погранвойск ГКНБ Таджикистана Мухаммад Улугходжаев подчеркнул, что страна является членом таких организаций, как ОДКБ и ШОС, и «все вопросы заранее проработаны».

* организация запрещена на территории РФ.