Охамевшие чиновники: Почему представители власти грубят людям и как их будут «лечить»

, 6:08 Эфирная новость 186

Единичные скандальные эпизоды в последнее время превратились в настоящую «хамскую эпидемию».

Фото, видео: Пятый канал, twitter @iabelru

Глава Белгорода пополнил список хамов на российских госпостах. Юрий Галдун позволил себе слишком много, тем более, что он только десять дней в кресле мэра, и пока что временно исполняющий. Не буду пересказывать его слова, давайте послушаем.

— Не слышно Вас! — спросил пенсионер.

— Я не виноват, что не слышно. Слуховой аппарат надо брать тогда, — ответил Галдун.

— Не стыдно Вам так говорить?! — сказала женщина в зале.

То ли микрофон, то ли плохая артикуляция. Нам тоже было плохо слышно, пришлось даже расшифровать речь белгородского главы. Но нас на месте не было. А пенсионер за замечание поплатился. Сколько еще таких, пострадавших от хамства чиновников? Вспомним самые резкие высказывания. Если раньше это были единичные случаи, то сейчас, как сказали в Госдуме просто какая-то «эпидемия скандала».

— Макарошки стоят всегда одинаково.

— Надо просто задуматься о собственном здоровье, стать поменьше питаться, например.

— Вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители. Ну, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать.

— После 30-ти лет женщина четко понимает, что там, наверное, уже и деньги не нужны

— Наверное, мне тоже стоит повернуться к вам тем местом, которым вы повернулись, да? Закрыть все и уехать. И дорогу раскопать.

Что со всем этим делать? Как лечить? Только за последнюю неделю прозвучало сразу несколько инициатив. Первая: тестировать чиновников у психолога прежде, чем брать их на работу. Но можно ли заранее предугадать, что человек поведет себя по-хамски?

— Тесты помогают определить, насколько быстро человек входит в состояние эмоционального возбуждения. Насколько быстро его психика возбуждается, насколько быстро приходит в норму. И, конечно же, такие качества как вспыльчивость, гневность — они на первых этапах уже бывают профессионалу видны. То есть понятно, как этот человек будет реагировать в ситуациях стресса, — говорит Анетта Орлова, психолог.

Идея номер два. Тоже из Госдумы: штрафовать, а лучше увольнять госслужащих за скандальные высказывания. Сюда относятся не только неосторожные реплики, брошенные в народ. Но и неосторожное поздравление ветерана с блокадой, и абсурдные идеи — например, сажать под домашний арест мужей, которые изменяют женам. Словом, все, что дискредитирует образ российской власти.

И третье. 30 января стало известно, что региональных чиновников научат пользоваться соцсетями. В феврале, на базе полпредств начнутся уроки. И мы очень надеемся, что кроме интернет-грамотности, высокопоставленным школьникам объяснят: как терпимо реагировать на жалобы и как не хвастаться — убитыми медведями и новыми яхтами.

— С теми, кто постоянно пишет о Мальдивах, яхтах и драгоценностях, должны разбираться не мы, а их руководство. Тяжело донести до человека, который будучи госчиновником, выкладывает фото драгоценностей и поездок с Мальдив не то, что принципы работы в интернете, а базовые ценности, которые должны быть у людей. Не хотим рассказывать им о нормах этикета. Мы в первую очередь говорим чиновникам о том, что работа в соцсетях — это эффективный инструмент для того, чтобы решать реальные проблемы реальных людей, — говорит Владимир Табак, заместитель Директора института развития интернета.

Возвращаясь к белгородской истории, скажем, что нервный чиновник все-таки извинился. объяснил, что у него был трудный день.

— Я допустил непростительную ошибку, отреагировав грубо на реплику из зала. Дело в том, что в течение сессии эти реплики звучали неоднократно и не видел, что автором этого высказывания был пенсионер, тем не менее, это не снимает с меня ответственности за то, что я не должен был таким образом реагировать, — сказал Юрий Галдун, врио мэра Белгорода.

Но, как говорится, осадок остался. И местная пресса уже написала про нового главу — «первую проверку не прошел».

Неизвестно извинился бы он, если бы не был исполняющим обязанности и не надо было бы ему идти на выборы в начале сентября.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что задержан мэр города Камызяк — над похожим персонажем смеялись в КВН.

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