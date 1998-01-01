Коммунальный лайфхак из Петербурга: Матрас защищает автомобиль от летящих сосулек

Петербургским коммунальщикам приходится проявлять изобретательность в условиях снежной зимы. Портал «Мегаполис» опубликовал фотографию уборки снега и льда с крыши дома на Колокольной улице.

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На снимке видно, как территорию у здания оградили лентой, а чтобы сосульки не побили припаркованный автомобиль, его заботливо закрыли двумя матрасами. Помогла ли такая «находка» не повредить машину, доподлинно не известно.

Ранее Пятый канал рассказывал о скандале в Саратове, где учителей заставляли убирать снег мешками и лопатами.