Заслуженный подарок! Никас Сафронов вручил Волочковой веник вместо букета

Известная российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с березовым веником, который ей на день рождения вместо букета цветов подарил художник и близкий друг Никас Сафронов.

Не долго думая, светская львица решила испытать в деле подарок. Спустя неделю после дня рождения Волочкова отправилась с березовым веником в свою баню. После, пропаренная звезда опубликовала снимок, на котором она запечатлена в одних лишь трусиках, а ее грудь прикрыта березовой листвой.

— Никас @safronov_nikas подарил мне крутейший березовый веник! И сегодня я им попарилась в моей бане , — подписала снимок Волочкова.

Также Анастасия призвала поклонников не приписывать художника ей в любовники.

— Никас-мой друг уже 20 лет.👍🏼 От перемен слагаемых сумма и форма не изменяется, — пояснила балерина.

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