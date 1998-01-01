Заслуженный подарок! Никас Сафронов вручил Волочковой веник вместо букета

Известная российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с березовым веником, который ей на день рождения вместо букета цветов подарил художник и близкий друг Никас Сафронов.
Не долго думая, светская львица решила испытать в деле подарок. Спустя неделю после дня рождения Волочкова отправилась с березовым веником в свою баню. После, пропаренная звезда опубликовала снимок, на котором она запечатлена в одних лишь трусиках, а ее грудь прикрыта березовой листвой.
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Также Анастасия призвала поклонников не приписывать художника ей в любовники.
Ранее Пятый канал рассказывал о «грязных домогательствах», в которых сенатора Арашукова обвинила скандальная балерина Волочкова.