Волочкова обвинила задержанного сенатора Арашукова в «грязных домогательствах»

Российская балерина Анастасия Волочкова в эксклюзивном интервью Пятому каналу рассказала о шокирующих фактах делового общения с задержанным в среду, 30 января, в зале заседаний Совета Федераций сенатором от Карачаево-Черкесии Рауфом Арашуковым.

Скандальная балерина подлила масла в огонь в обсуждение главной темы дня. Звезда рассказала, что виновник преступлений и ранее проявлял себя в криминальной стезе.

— Этот человек не является мне ни другом, ни братом, ни сватом. Мы познакомились с ним десять лет назад, когда у меня были концерты в Карачаево-Черкесии, — рассказала артистка.

Выступления Волочковой носили благотворительный характер, однако даже на них Арашуков сумел изрядно наполнить свой карман. Балерина призналась, что сенатор, который всю жизнь «кичился огромными суммами денег» по завершении концерта передал команде артистов не все, а ровно половину.

Однако больше всего в Арашукове балерину поразило не это. Молодой человек в 21 год старался произвести впечатление богача, хотя на деле за его плечами тогда почти ничего не было.

— Мы все были поражены, зачем нужны эти «понты для приезжих» — я это только так называю. И он кичился то не своими деньгами, у него богатый папа, Рауль Арашуков, мы с ним тоже знакомы, поскольку нашей команде оказывали гостеприимство в их отеле, — поделилась звезда.

Как оказалось, меркантильность — это не единственный недостаток сенатора от Карачаево-Черкесии. К сожалению, Волочковой пришлось его запомнить, как «грязного», «похотливого» чиновника.

— Он делал предложения непристойного характера, не просто близости, знаете, а очень грязно, недобропорядочно и очень пошло. Тогда мои друзья и мои партнеры по команде вынуждены были меня защищать еще от этого человека.

На этом общение российской звезды с Арашуковым не закончилось. В ноябре 2018 года состоялась очередная встреча артистки с сенатором, на которой чиновник перешел крайнюю черту. Вступиться за свою возлюбленную пришлось молодому человеку Волочковой. Поведение сенатора заставило его вмешаться в ситуацию и прибегнуть к крайним мерам.

Звезда российского балета призналась, что рада восстановлению справедливости. По ее словам, «олигарх из трущоб» наконец-то получил по заслугам.

— Я хочу сказать, что если его задержали, может быть, это действительно правильно, потому что если бы он был не виновен, то такие люди и личности, как прокурор Чайка, Валентина Ивановна Матвиенко и многие другие уважающие себя люди не стали бы относиться к этой ситуацией с вниманием. Видимо, он уже настолько достал тем, что все остается безнаказанным. <…> Как я его могу охарактеризовать? Это «олигарх из трущоб», «мыльный пузырь».

В беседе с корреспондентом Пятого канала Волочкова раскрыла все секреты своего старого знакомого. Пытаясь уйти от закона, сенатор заявил, что плохо владеет русским языком, однако блондинка призналась, что это — наглая ложь. Скорее всего, дар речи чиновник потерял от страха перед законом.

— Когда он, простите, приглашал меня в постель, в русскую баню, в ресторан и приехать к ним на корпоративы бесплатно, он прекрасно владел русским языком. <…> Переводчика не пробовали вызывать? Только с какого языка? Я вам могу сказать с какого: с матерного на русский и даже на карачаево-черкесский.

Российская балерина рассказала, что еще десять лет назад за ужином Рауф строил далекие планы, надеясь подчинить себе всю Карачаево-Черкесию. Оказалось, обладать крупными суммами денег недостаточно для реализации мечты. Судьба показала, что «мульный пузырь» рано или поздно сдуется, если за его планами никаких благих намерений не стоит.

— Такие товарищи умеют владеть деньгами, хотят владеть людьми, но не научились до сих пор владеть самими собой, — заключила Волочкова.

Рауф Арашуков — самый молодой сенатор, ему всего 32 года. Его можно назвать представителем золотой молодежи. В 21 год Рауф уже был назначен министром труда и социального развития Карачаево-Черкессии. Столь стремительную карьеру он сделал во многом благодаря своему отцу — депутату Народного собрания республики и руководителю крупной топливной компании.

СК РФ

После его задержания силовики прибыли в здание «Газпрома» в Санкт-Петербурге, как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, где в этот момент находился отец задержанного сенатора Рауль Арашуков. Его увезли для проведения следственных действий. Предварительно, по данным агентства, старшему Арашукову убийства не инкриминируются, но следователи полагают, что он может быть вместе с сыном причастен к хищению десяти миллиардов рублей.

СК РФ

Как позднее уточнила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Рауль Арашуков задержан и подозревается в хищении природного газа компании «Газпром» более, чем на 30 миллиардов рублей. География работы следователей в рамках дела о хищении велика: Москва, Астрахань, Будденовск, Ставрополь, Махачкала, Невинномыск.