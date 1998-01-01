В Чите из-за пожара на полигоне бытовых отходов введен режим чрезвычайной ситуации. Мусор горит же третьи сутки. Из-за сильного ветра огонь распространился на площади порядка двух с половиной гектаров. Столб дыма поднимается высоко в небо и уже подбирается к городским окраинам. Но пока здоровью жителей ничто не угрожает.

На борьбу с возгоранием брошена тяжелая техника. Ситуация осложняется спецификой горящих отходов — тушить их водой нельзя. Поэтому для этих целей грузовики везут снег, песок и грунт.

Ранее Пятый канал рассказывал, как свалка полыхала под Ростовом-на-Дону.