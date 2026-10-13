Проблема с запашком: как законно отказаться от мусоропровода

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 17 0

Содержание шахты для отходов может подорожать.

Как отказаться от мусоропровода в доме — к кому обращаться

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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URА.RU: для консервации мусорной шахты потребуется решение общего собрания собственников

В России готовятся ввести обновленные СанПиН (Санитарные правила и нормы. — Прим. ред.), из-за чего содержание мусоропроводов в многоэтажках может подорожать. Об этом URA.RU сообщают эксперты по ЖКХ.

С 1 марта 2027 года планируется запустить новые санитарные нормы и правила. По ним управляющие компании будут обязаны пристальнее контролировать состояние мусоропроводов. Мыть, очищать и обеззараживать их потребуется минимум ежемесячно — работа сложная и недешевая. Можно, конечно, поднять жильцам плату, покрыв эти затраты, но намного проще поставить вопрос о заваривании мусорной шахты.

И все же не каждый жилец одобрит полный отказ от антисанитарии. Ведь мусоропровод облегчает жизнь пожилым и маломобильным гражданам.

Чтобы законсервировать мусоропровод, недостаточно единоличного желания собственника-активиста. Это общедомовое имущество, поэтому его дальнейшее использование решается на общем собрании собственников.

Для начала устраивают предварительный опрос жильцов и формируют инициативную группу. Предстоит детально проработать все «за» и «против». Если среди жильцов есть колясочники или пожилые люди, не способные самостоятельно выносить мусор на улицу, для них нужно предусмотреть альтернативу.

Далее созывается общее собрание собственников — в очном формате или очно-заочно посредством портала Госуслуг.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что закрепленная в соглашении с застройщиком стоимость квартиры в новостройке не покрывает все расходы семьи вплоть до переезда. К началу 2026 года аналогичное жилье на вторичном рынке стоило примерно на 9% меньше, чем на первичном. Если добавить траты на ремонт, разрыв достигал 18%. Помимо отделки, в семейный бюджет закладываются покупка мебели и бытовой техники, а также аренда квартиры на время возведения дома.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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