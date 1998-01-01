Алмаз размером с куриное яйцо выставили на аукционе в США

, 14:28 Эфирная новость 216

Вес редкой находки — 552 карата, что соответствует 100 граммам.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Крупнейший алмаз Северной Америки будет продан с молотка. Аукцион состоится уже в воскресенье, 3 февраля, в Нью-Йорке.

Гигантский драгоценный камень размером с куриное яйцо был найден в октябре прошлого года в Канаде. Его вес — 552 карата, это более 100 граммов. Для сравнения, самый большой алмаз в мире — «Звезда Африки» — весил чуть более 600 граммов.

Уникальность канадской находки заключается еще и в фантастическом желтоватом оттенке. Ученые говорят, что это большая редкость, поэтому и оценить камень достаточно сложно. Стартовая цена на торгах до сих пор неизвестна.

Ранее Пятый канал рассказывал про самую дорогую бутылку виски, которую продали на аукционе Christie's.

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