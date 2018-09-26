Американский актер Уилл Смит поделился первыми кадрами со съемок «Плохих парней — 3». Снимок появился на странице артиста в Instagram.

Фото выполнено в формате 3D. В кадре сам Уилл Смит позирует вместе со своим сценическим партнером Мартином Лоуренсом — оба мужчины играют главные роли в фильме. На снимке актеры изображены в декорациях, судя по всему, какой-то квартиры.

— Они вернули-и-и-и-ись! — радостно сообщает подписчикам Смит.

Поклонники отреагировали на публикацию с восторгом.

— Наконец-то! Прыгаю как школьница!

— Это сделало мою неделю! — радуются пользователи.

А самые смелые юзеры и вовсе воспользовались новым фото как отличным способом пригласить девушку на свидание.

— Фелиция, давай сходим на этот фильм вместе, когда он выйдет в кинотеатрах, — написал юноша, отметив в своем послании аккаунт приглянувшейся персоны.

Стоит отметить, что актер не впервые делится процессом работы над съемками третьей части «Плохих парней». Ранее Уилл Смит уже выкладывал видео, в котором официально анонсировал ленту, однако в кадр так и не попала сама съемочная площадка.