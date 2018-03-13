Разыскивается новый Бетмен: в DC отказались от сотрудничества с Беном Аффлеком

Поклонников киноэкранизаций историй о Бетмене ждет большое разочарование — Бен Аффлек, исполнявший роль супергероя, больше не будет участвовать в съемках. Об этом сообщили представители компании DC.

Причиной такого решения стали проблемы актера с алкоголем. Кроме того, после развода и двух неудачных кинопремьер подряд Аффлек впал в депрессию, что только усилило его влечение к спиртным напиткам и стало серьезно мешать съемочному процессу.

Теперь в DC ищут нового актера, который сыграет Бетмена. Пока исполнителя роли не нашли, но известны основные требования к кандидату: это должен быть актер младше Аффлека, который однозначно не испытывает никаких сложностей с алкоголем. При этом DC стоит поторопиться с поиском нового члена команды — следующий фильм о Бетмене должен выйти на экраны уже в 2021 году.

Впрочем, даже если сроки премьеры придется передвинуть, российская часть фанатов вряд ли слишком расстроится — в ожидании новой ленты вполне можно будет почитать комикс о вселенной DC с участием Владимира Путина.