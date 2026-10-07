Второй сотрудник ФСИН умер после атаки на конвой в Кабардино-Балкарии

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 32 0

Руководство ведомства пообещало оказать помощь семье погибшего.

Второй сотрудник ФСИН умер после атаки в КБР

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Один из сотрудников ФСИН, получивших ранения при атаке на конвой в Кабардино-Балкарии, скончался в медицинском учреждении. Об этом сообщили в Telegram-канале Федеральной службы исполнения наказаний.

Ведомство 7 октября подтвердило, что раненый сотрудник умер в больнице.

Нападение произошло 2 октября в поезде «Владикавказ — Адлер». Этапированные арестанты атаковали сотрудников ФСИН, завладели оружием одного из них и открыли стрельбу. Один сотрудник погиб на месте. Ответным огнем правоохранителей один из заключенных был ликвидирован. Двоих работников ФСИН доставили в республиканскую клиническую больницу Нальчика.

Как выяснилось, нападавший на конвой был создателем крупного интернет-магазина запрещенных веществ. Производство, как утверждается, размещалось на территории молочной фермы. Ранее Дмитрия Пушкарева и его предполагаемого подельника Корнея Федунова доставили в Россию из Грузии в порядке экстрадиции. Им вменяли организацию преступного сообщества и наркоторговлю.

Источник 5-tv.ru во ФСИН 2 октября подчеркнул, что «гражданских среди пострадавших нет». По факту нападения возбуждено уголовное дело.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+13° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
85.71
0.78 96.03
0.70
Эстеты и трансформаторы: в чем жизненное предназначение рожденных в сентя...

Последние новости

10:12
«Последнее танго»: как прошел прощальный матч Месси за сборную
10:06
Силиконовый робот: мать четверых детей пожалела об операции на груди
10:01
Солнце резко активизировалось: Земле грозят заметные магнитные бури
9:55
Систему BRICS Pay начнут тестировать в 2027 году
9:51
Охотники за дронами: как мобильные огневые группы защищают дороги под Луганском
9:45
«Отказался ради тебя»: мужчина отправил бывшей жене список «жертв» в браке с ней

Сейчас читают

Суровое наказание: 79-летний Арнольд Шварценеггер ввел строгие правила в спальне
Еле дотерпели: самолет экстренно сел в Нью-Йорке из-за сломавшихся туалетов
Сохраняйте бдительность: как защититься от телефонных мошенников
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Покровская родительская суббота 2026: запреты как поминать
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео