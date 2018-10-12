Нестареющая Буланова удивила поклонников

, 16:15 Фото 101

Популярная певица опубликовала в социальной сети фотографию 20-летней давности, когда она находилась в зените славы.

Фото: Instagram @bulanova.official

Звезда российской эстрады 90-х Татьяна Буланова присоединилась к флешмобу, сравнив свою архивную фотографию и свежий снимок. В четверг, 31 января, на ее странице в Instagram появилась публикация, которая должна была показать изменения во внешности за последние 20 лет. Однако выяснилось, что время не властно над певицей.

Instagram @bulanova.official

Поклонники не могли остаться в стороне и засыпали кумира комплиментами.

Нисколько не изменилась — такая же красивая, как раньше!

— Была девочка и осталась девочкой!

— Красоту ничем не испортишь!

Сайт Teleprogramma.pro отмечает, что первая фотография была сделана в 1998 году, когда песни Булановой была на пике популярности. Вместе с тем, разразившийся кризис в стране прервал ее многолетнее сотрудничество со студией «СОЮЗ».

Ранее Пятый канал рассказывал о жутком опыте похудения Анфисы Чеховой.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

17:05
«Отработали замечательно!» — Военный эксперт о маневре Су-27
16:59
Припаркованные авто при сбросе снега с крыш защищают матрасами в Петербурге
16:58
Защита улыбающегося Арашукова просила отпустить его под залог в €10 миллионов
16:51
Латвийские силовики обыскали кабинет мэра Риги Нила Ушакова
16:49
Экс-министр Украины предсказал экономический крах своей стране без России
16:37
Объекты Москвы и Петербурга массово эвакуируют после сообщений о минировании
16:30
Семнадцать гектаров роскоши — уникальные кадры спа-курорта семьи Арашуковых
16:25
Эпидемия гриппа в России — как правильно лечиться и защищаться
16:25
«Спасибо нашей мамуле» — Анна Нахапетова почтила память Веры Глаголевой
16:15
Нестареющая Буланова удивила поклонников
16:05
«Вот тебе и Монако»: Виктория Боня в ужасе от европейской медицины
15:56
Неизвестные фото Николая II и его семьи обнаружены на чердаке дома в Ставрополе
15:33
Стал известен состав настоящего кефира
15:27
«Как мы с Женькой машину заводили» — История о женщинах, мужчинах и любви
15:26
«Все на земле лежать будете» — Матрона предрекла страшный конец света в 2019-м
15:23
«Тапком ему по лбу» — соцсети отреагировали на бегство истребителя НАТО
15:23
Миллион рублей похитили из квартиры главного эксперта «Битвы экстрасенсов»
15:10
Из-за пожара на полигоне бытовых отходов в Чите введен режим ЧС — видео
15:09
Свет возвращается в пострадавшие от войны сирийские города
15:02
Президент был в курсе: Дмитрий Песков о задержании сенатора Арашукова

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

12.10.2018

Татьяна Буланова открыта для новых отношений

14 февраля — День святого Валентина
15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов
18 февраля — День транспортной полиции
Вкусный праздник — Международный день блина

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Петербург отметил 75-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады

26 и 27 декабря в память о 75-летии Ленинградского Дня Победы в городе прошло множество мероприятий. Пятый канал освещал основные из них, изменил сетку вещания и провел прямые трансляции.

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Стражи Отчизны»: «спящие агенты» проснулись на Пятом канале

В этом году Пятый канал покажет боевик нового поколения — остросюжетный приключенческий сериал «Стражи Отчизны».

5-tv.ru

Реклама