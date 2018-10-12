Нестареющая Буланова удивила поклонников

Звезда российской эстрады 90-х Татьяна Буланова присоединилась к флешмобу, сравнив свою архивную фотографию и свежий снимок. В четверг, 31 января, на ее странице в Instagram появилась публикация, которая должна была показать изменения во внешности за последние 20 лет. Однако выяснилось, что время не властно над певицей.

Instagram @bulanova.official

Поклонники не могли остаться в стороне и засыпали кумира комплиментами.

— Нисколько не изменилась — такая же красивая, как раньше!

— Была девочка и осталась девочкой!

— Красоту ничем не испортишь!

Сайт Teleprogramma.pro отмечает, что первая фотография была сделана в 1998 году, когда песни Булановой была на пике популярности. Вместе с тем, разразившийся кризис в стране прервал ее многолетнее сотрудничество со студией «СОЮЗ».

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