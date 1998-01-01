Анфиса Чехова рассказала о жутком опыте похудания в молодости

Светская львица Анфиса Чехова опубликовала на своей странице в Instagram архивное фото, на котором ей не более 22 лет. С этим периодом связан печальный опыт приема тайских таблеток, от которых она похудела на 25 килограмм за два месяца.

По словам Чеховой, от резкого снижения веса «от груди остались одни слезы». Она предпочитала не раздеваться при свете и обзавелась жуткими синяками под глазами. Еще одним неприятным последствием стал изменившийся в худшую сторону характер.

Instagram @achekhova

— Своим глупым молодым мозгом я не понимала, какой урон я наношу сосудам и обмену веществ, этими тайскими таблетками️. Я думала только о том, как бы похудеть! В то время я пела в группе «Безумные светлячки», каждый день ходила в тренажерку и качалась, так что даже пресс был вполне спортивный. Но Счастья в моей жизни не было! — поделилась ведущая воспоминаниями.

Спустя годы Анфиса Чехова смогла принять свою внешность, и теперь полностью довольна своими округлыми формами. Она призвала своих подписчиц не повторять ошибок и беречь здоровье.

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