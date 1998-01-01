Анфиса Чехова рассказала о жутком опыте похудания в молодости

, 6:57 Фото 125

Популярная телеведущая поделилась с поклонниками фотографией 20-летней давности, где «от груди остались одни слезы».

Фото: Instagram @achekhova

Светская львица Анфиса Чехова опубликовала на своей странице в Instagram архивное фото, на котором ей не более 22 лет. С этим периодом связан печальный опыт приема тайских таблеток, от которых она похудела на 25 килограмм за два месяца.

По словам Чеховой, от резкого снижения веса «от груди остались одни слезы». Она предпочитала не раздеваться при свете и обзавелась жуткими синяками под глазами. Еще одним неприятным последствием стал изменившийся в худшую сторону характер.

Instagram @achekhova

— Своим глупым молодым мозгом я не понимала, какой урон я наношу сосудам и обмену веществ, этими тайскими таблетками️. Я думала только о том, как бы похудеть! В то время я пела в группе «Безумные светлячки», каждый день ходила в тренажерку и качалась, так что даже пресс был вполне спортивный. Но Счастья в моей жизни не было! — поделилась ведущая воспоминаниями.

Спустя годы Анфиса Чехова смогла принять свою внешность, и теперь полностью довольна своими округлыми формами. Она призвала своих подписчиц не повторять ошибок и беречь здоровье.

Ранее Пятый канал рассказывал, как лицо солистки «Красок» покрылось волдырями после визита к косметологу.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

7:53
Оппозицинер Хуан Гуайдо не исключает амнистию для Мадуро
7:41
Самую дорогую квартиру в США продали за 238 миллионов долларов
7:27
Быть как модель: Эмили Ратаковски поделилась секретом идеальной фигуры
7:16
Как крепко склеить тонкие вещи — безотказный лайфхак
7:09
Часы Судного дня замерли за две минуты до «ядерной полуночи»
7:01
Петросян и Степаненко развелись, но имущество не поделили. Как разворачивается битва
7:01
Как быстро разносить тесную обувь — простой и проверенный лайфхак
6:57
Анфиса Чехова рассказала о жутком опыте похудания в молодости
6:40
На 11 объектах Иркутской области прошла эвакуация из-за сообщений о минировании
6:33
Легендарная разведчица Гоар Вартанян отмечает свое 93-летие
6:16
Центральный военно-морской музей празднует свое 310-летие
6:01
«Эффект сжатой пружины»: Что случится после того, как отпустят цены на бензин
5:56
Россия «задолжала» Совету Европы около 60 миллионов евро
5:44
США не исключили силового вмешательства в ситуацию в Венесуэле
5:35
В Госдуме высказались за установку датчиков утечки газа в жилых домах
5:21
Новгородцы негодуют из-за местного закона о выплатах матерям пособия за первенца
5:21
Выживший после крушения Су-34 летчик рассказал о моменте столкновения
5:11
Десятки прожекторов появились на Дворцовой площади к годовщине снятия блокады
5:06
Корабли Тихоокеанского флота вернулись во Владивосток из дальнего похода
4:19
Украинский политик призвал к силовому захвату Кубани и Кавказа

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

20 января

«Привет, Уфа!»: Жан-Клод Ван Дамм передал привет российскому городу

19 января

Instаgrаm-обзор: Отечественные звезды показали, как выглядели 10 лет назад

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Освобождению Ленинграда — 75 лет

Памятные мероприятия, посвященные 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, пройдут 26 и 27 января. Пятый канал меняет сетку вещания.

5-tv.ru

Цифры дня

«Свои» объединили российских телезрительниц!

22 января показ детектива «Свои» в вечернем прайме собрал у экранов 12,7% телезрительниц России в аудитории «Женщины 25-54». Это вновь принесло Пятому первое место среди всех федеральных телеканалов!

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Завязала» ли Дана Борисова и другие светские сплетни

Воскресное утро на Пятом канале уже традиционно воспринимается зрителями как время откровений звезд. И это правда…

5-tv.ru

Реклама