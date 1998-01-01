Facebook подкупает пользователей и шпионит за ними

Вокруг Facebook разгорается очередной шпионский скандал. Выяснилось, что соцсеть платит пользователям в возрасте от 13 до 35 лет за полный доступ к личным данным. Для этого нужно лишь скачать мобильное приложение Atlas, позволяющее подсматривать и подслушивать. При этом отслеживается все: сообщения, чаты, электронные письма, видео- и фотоматериалы, история веб-поиска и даже информация о местонахождении пользователя в определенное время.

В Facebook оправдываются, мол, так проводится исследование аудитории соцсети. Эксперты же считают, что на самом деле компания отчаянно нуждается в данных о своих конкурентах. Покупается приватность всего за 20 долларов в месяц. Из-за нарушения политики конфиденциальности Apple уже объявила о закрытии версии приложения. На платформе Android она пока работает.

Ранее Пятый канал сообщал, что британские власти пригрозили заблокировать соцсети.