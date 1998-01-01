Британские власти пригрозили заблокировать соцсети

Жители Британии рискуют остаться без соцсетей. Их могут просто заблокировать. По словам экспертов в области кибербезопасности, в Twitter, Facebook и других сервисах распространяется слишком много информации, которая наносит вред пользователям. В частности, призывами к суициду. Страниц с таким контентом зафиксировано несколько десятков тысяч.

Британские власти уже обратились с требованием к владельцам популярных сервисов удалить опасные записи самостоятельно. В противном случае, соцсети запретят. И у парламента на это есть все полномочия.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что глобальный сбой произошел в приложении для обмена фотографиями Instagram.