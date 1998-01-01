Путин оценил церковный раскол на Украине

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Президент России рассказал, что Константинопольский патриархат грубо вмешался в дела церкви, а сам проект раскольнической церкви — спекуляция и политиканство.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Владимир Путин на торжественном собрании, посвященном десятилетию Поместного Собора РПЦ, прокомментировал ситуацию с украинскими раскольниками и рассказал, как Россия будет действовать в сложившейся ситуации. Слова президента передает ТАСС.

По мнению президента, проект новой церкви на Украине не относится к вопросам веры и основан сугубо на спекуляциях и политиканстве. Действия инициаторов раскола глава государства сравнил с «безбожниками прошлого века».

Также президент осудил действия Константинопольского патриархата в украинской истории — по его мнению, имело место грубое вмешательство в дела церкви, которое недопустимо. Президент заверил, что Россия на подобные вмешательства не пойдет, но будет отстаивать права и свободы людей, в том числе религиозные. Одна из форм такой защиты — поддержка зарубежных общин российской православной церкви. Владимир Владимирович подчеркнул, что в этом ключе служение патриарха Кирилла — «пример истинной любви к Отечеству и народу России».

Президент в своем выступлении рассказал о планах сотрудничества государства с православной церковью. Основной сферой подобного сотрудничества станет нравственное воспитание молодежи и сбережение культурного достояния.

— Общий долг соработничества, ответственности государства, церкви, религиозных деятелей, общества в том, чтобы сохранить и укрепить нашу духовную нравственность и ценностную основу, передать ее молодежи, будущим поколениям, чтобы не потерять себя в эпоху бурных глобальных изменений, — отметил глава государства.

Ранее Пятый канал приводил слова президента о туризме в России.

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