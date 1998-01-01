Путин: Туристическая отрасль в России не раскрыла весь свой потенциал

Крым у россиян считается одним из популярных направлений отдыха. Тем не менее на совещании президента с министрами сегодня было отмечено, что туристическая отрасль России не раскрыла весь свой потенциал. Путин поручил правительству представить в ближайшее время стратегию развития внутреннего туризма до 2035 года.

— Здесь у нас стоят цели по удвоению того объема средств, которые мы получаем от иностранных туристов и создание условий для того, чтобы российские туристы, в том числе через развитие конкретных туристических направлений, делали осознанный выбор в пользу путешествий по нашей стране, тем более, что у нас есть, что посмотреть, — глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Сфера туризма — одно из приоритетных направлений развития российско-молдавских отношений. Президент республики Игорь Додон в нашей стране с рабочим визитом. Сегодня в Кремле его принял Владимир Путин. Говорили о перспективах сотрудничества.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что глава государства назвал главу Минэкономразвития туристом и поинтересовался результатами поездки на Давосский форум.