Видео: «Сильнейший человек России» оторвал зеркало у мешавшей машины в Саратове

Саратовский силач Вячеслав Максюта взялся за воспитание автомобилистов. В распоряжении Пятого канала оказалась запись с камер видеонаблюдения, на которой спортсмен тщетно пытается проехать по заснеженной дороге на большом внедорожнике.

После некоторых размышлений он объезжает нарушителя правил парковки и выходит из машины. Обладатель титула «Сильнейший человек России» одним движением отрывает зеркало и уезжает по своим делам.

Вячеслав Максюта — президент Федерации силового экстрима России. Ему принадлежат несколько рекордов, так, летом 2018 года он сдвинул с места 23 автомобиля.

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