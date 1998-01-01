Видео: дерзкие блогеры перекрыли три полосы Арбата для съемок клипа

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Шоу под совместную композицию в центре столицы устроили Давид Манукян и Карина Лазарьянц.

Фото, видео: Instagram @Bssjl-elaqr

В первый рабочий день 2019 года — 14 января — известные блогеры Давид Манукян и Карина Лазарьянц решили начать трудовой год с яркого хайпа и перекрыли ради съемок клипа на совместную композицию три полосы столичного Арбата.

На кадрах видно, как ребята якобы договариваются, что перекроют три полосы, и шутят, что если появятся правоохранители, то они выбегают «из тачек и разбегаются». В клипе, как и положено принимают участие люксовые автомобили — Mercedes и Porshe. Другие участники движения активно сигналят, перекрывшим транспортную артерию звездам.

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Раздухаренный музыкой с большой колонкой в руках, Манукян в конце подходит к бабушкам на остановке и к пассажирам автобуса дальнего следования, спрашивая — «Нравится ли вам трек?»

Согласовано было сие действо или нет неизвестно, но в сети уже на звезд обрушились с жеской критикой.

— Жаль никто из водителей по башке не настучал

— Эволюция уже наказала лишней хромосомой

— Лучше бы им голову перекрыли

— Еще одни певички депутата?

Как рассказывал ранее Пятый канал, огромный резонанс вызвала история с действительно не согласованным перекрытием МКАД летом 2018 года женой одного из подмосковных депутатов. Таким образом девушка решила «похайпиться» и рассказать о себе, чтобы повысить свою популярность. Результат — скандальная известность на короткое время и штраф в размере 20000 рублей.

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