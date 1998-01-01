Бомжи, грязь и крысы — Собчак возмущена состоянием Парижа

, 19:42 Фото 124

Светская львица раскритиковала неподсвеченный Нотр-Дам и заявила, что в центре французской столицы творится бардак.

Фото: Instagram @xenia_sobchak

Ксения Собчак побывала в Париже и осталась в шоке — центр города, по ее мнению, можно описать тремя словами: «Бомжи, грязь и крысы». Публикацию с резкой критикой столицы Франции светская львица разместила в своем Instagram.

Instagram @xenia_sobchak

Особенно Ксению Анатольевну возмутил средневековый собор Нотр-Дам-де-Пари, который является символом Парижа наравне с Эйфелевой башней. Собчак сетует на то, что памятник не подсвечивается.

— Не подсвечивается. Нотр-Дам. Вы понимаете? Не ДК в Медведково, а Нотр-Дам стоит в темноте, — возмущается Ксения.

В комментариях нашлись как разумные ответы, так и дозы отборного негатива.

— Ну сейчас Париж чище чем 10 лет назад. Ну и отсутствие ночной подсветки — это экологическое решение по сохранению ресурса.

— Где надо было ходить в Париже, чтобы увидеть крыс, в упор не пойму.

— Ну так езжай в Медведково, сделай милость. А еще есть лайфхак — трудно разглядеть бомжей и нищих в центре города, не выходя из своего корыта с водителем. В Париже вы по улицам гуляете, здесь почему-то боитесь, загадка.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, какие проблемы были у Собчак до путешествия — светская львица взбесилась из-за задержки в Шереметьево.

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