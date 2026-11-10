Психотерапевт Хадсон: мужские стоны во время секса усиливают возбуждение женщины

О необычном (для мужчин) способе доставить женщине больше удовольствия британскому изданию Metro рассказала психотерапевт Тифф Хадсон. Речь идет о мужских стонах во время секса. По словам эксперта, они могут усилить возбуждение партнерши и сделать близость еще приятнее.

Опрос, проведенный брендом секс-игрушек, показал: 94% женщин считают, что ведут себя громче партнеров, и 70% мужчин с этим согласились. Стоны во время секса — по-научному, копулятивные вокализации — необходимы прекрасному полу. Многим женщинам надоело быть единственными, кто шумит, и они хотели бы, чтобы партнер не отставал.

Похоже, мужчинам стоит прислушаться: некоторые дамы в обсуждениях на форуме Reddit заявили, что мужской голос в постели — «самое сексуальное, что они когда-либо слышали», и от него они «мгновенно возбуждаются».

Как объяснила Тифф Хадсон, звуки, стоны или вздохи мужчины помогают женщине понять, что он действительно получает удовольствие, и лучше ориентироваться в его ощущениях. Такая обратная связь избавляет от необходимости догадываться о желаниях друг друга, помогает подбирать прикосновения и темп, а также усиливает чувство близости и доверия.

Тем, кто стесняется выражать удовольствие звуками, терапевт посоветовал не изображать что-то нарочито, а начать с естественных реакций — например, более глубокого выдоха или негромкого звука, когда прикосновение особенно приятно. Можно также использовать простые фразы вроде «вот так», «еще» или «мне нравится».

«Звук — это информация, близость и приглашение», — добавила Хадсон.

По ее мнению, когда партнеры не скрывают удовольствие, им проще чувствовать связь друг с другом. Звуки служат признаком присутствия, безопасности и доверия. А ощущение безопасности, в свою очередь, является главным фактором, пробуждающим желание.

«Когда люди перестают пытаться контролировать то, как они себя преподносят, и позволяют себе быть услышанными и увиденными, секс становится более совместным, гармоничным и интимным», — заключила Тифф.

Отношения партнеров, особенно если речь идет об абьюзе, все чаще обсуждаются психологами. Ранее в интервью 5-tv.ru эксперт Елизавета Золотарева разобрала тактику, когда женщина лишает мужчину секса в качестве наказания. По ее мнению, в этой логике близость превращается в борьбу за власть, кроме того, женщина лишает удовольствия и себя. Если такая модель входит в систему, отношения теряют партнерский характер. В паре появляются роли контролирующего родителя и провинившегося ребенка. Психолог уверена, что подобные унижения могут привести к необратимым последствиям.

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