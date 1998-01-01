Сталкеры и извращенцы атакуют «секретную» резиденцию Меган Маркл

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Герцогиня захотела уединиться вместе с принцем Гарри в роскошном тайном особняке, но их убежище раскрылось и теперь им снова не дают покоя.

Фото: Global Look Press

Меган Маркл и принц Гарри, уставшие от бесконечного внимания публики и прессы, решили уединиться в роскошном особняке на юге Англии. Как полагается законопослушным гражданам, монаршая чета заключила договор аренды, но его данные были рассекречены, сообщает Teleprogramma.pro.

Вскоре после того, как публика узнала, где Гарри и Меган прячутся от публики, особняк и округу начали атаковать сомнительные личности: сталкеры (навязчивые преследователи — прим. ред.), воры-домушники и любители оргий на природе.

— К сожалению, это убежище мечты превратилось в настоящий кошмар. Теперь они ищут еще более уединенное место, которое не станет магнитом для преступников, сталкеров и извращенцев, — рассказывает источник, знакомый с проблемой.

К слову, уже не тайная резиденция по договору обходилась супружеской паре в пять тысяч долларов ежемесячно.

Ранее Пятый канал рассказывал, что декретный отпуск Меган Маркл может стать самым дорогим в истории.

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