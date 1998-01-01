Самая пожилая россиянка скончалась в Чечне в возрасте 130 лет

Жительница села Братское Надтеречного района Чечни Кока Истамбулова, которая являлась самой пожилой женщиной России, скончалась на 131-м году жизни. По словам ее внука Иляса Абубакарова, после ужина она внезапно почувствовала себя плохо, а прибывшие медики не смогли ее спасти.

Несмотря на то, что Истамбулова в Книге рекордов России не числилась, в Пенсионном фонде РФ информацию о ее возрасте подтвердили, пишет РИА Новости.

Женщина родилась в 1889 году, однако число и месяц ее рождения были неизвестны — даже в ее паспорте эти отметки отсутствуют.

До последних дней у нее сохранялась хорошая память, она помнила даже дореволюционные времена.

По словам ее внука, в последнее время она могла передвигаться лишь с посторонней помощью, а зрение пропало. Мужчина также добавил, что бабушка умерла «тихо, спокойно, в полном сознании и с молитвой на устах».

У нее остались пятеро внуков и 16 правнуков. Своих детей женщина пережила.

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