Ушла из жизни самая пожилая всадница в мире

Самая пожилая всадница в мире, почетный президент Федерации конного спорта России Нина Громова, ушла из жизни в возрасте 97 лет. Об этом стало известно в понедельник, 28 января. О трагическом событии написал на своей странице в Facebook конный клуб «Прадар».
Нина Громова действительно немало сделала для российского и советского конного спорта. Так, благодаря именно ее организаторской деятельности сборная СССР по выездке стала первой на Олимпийских играх в 1968 и 1972 годах и мировом чемпионате 1970 года.
Титул самой пожилой всадницы в мире Громова получила в 95 лет — в 2017 году, вместе с титулом почетного президента Федерации конного спорта России. Теперь этот титул достанется британской королеве Елизавете II — она младше Громовой на четыре года.