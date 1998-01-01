Ушла из жизни самая пожилая всадница в мире

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Почетный президент Федерации конного спорта России Нина Громова скончалась в понедельник, 28 января.

Фото: ТАСС / Гердо Владимир

Самая пожилая всадница в мире, почетный президент Федерации конного спорта России Нина Громова, ушла из жизни в возрасте 97 лет. Об этом стало известно в понедельник, 28 января. О трагическом событии написал на своей странице в Facebook конный клуб «Прадар».

— Нина Георгиевна Громова — единственная всадница в истории конного спорта, которая смогла показать возможности одной лошади на высочайшем уровне в таких дисциплинах, как стипль-чез, конкур, троеборье и выездка, — говорится в сообщении.

Нина Громова действительно немало сделала для российского и советского конного спорта. Так, благодаря именно ее организаторской деятельности сборная СССР по выездке стала первой на Олимпийских играх в 1968 и 1972 годах и мировом чемпионате 1970 года.

Титул самой пожилой всадницы в мире Громова получила в 95 лет — в 2017 году, вместе с титулом почетного президента Федерации конного спорта России. Теперь этот титул достанется британской королеве Елизавете II — она младше Громовой на четыре года.

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