Актер Колокольников получил роль в голливудском фильме от создателя «Трансформеров»

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Российский актер снимется в очередном зарубежном проекте.

Фото: ТАСС / Почуев Михаил

Американский кинорежиссер Майкл Бэй пригласил на съемки своего нового фильма «Шестеро в подполье» российского актера Юрия Колокольникова. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

По словам Колокольникова, роль в картине от создателя «Трансформеров» досталась ему с неожиданной легкостью — актеру даже не пришлось проходить пробы.

— Майкл Бэй просто где-то увидел нарезку с моим участием и сказал «я его хочу», — рассказал он в интервью Vokrug.tv.

Согласно сюжету, фильм «Шестеро в подполье» рассказывает о жизни миллиардеров, инсценировавших смерть, ради создания спецотряда по борьбе с криминалом.

Ранее Пятый канал сообщал, что особенную популярность 37-летнему Юрию Колокольникову среди российской и зарубежной публики принесла роль жестокого вожака одного из племени дикарей по имени Стир в культовом сериале «Игра Престолов». Также Колокольников сыграет в экранизации знаменитого произведения Евгения Замятина «Мы».

«Игра престолов», Дэвид Бениофф, Д. Б. Уайсс, 2011 год

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