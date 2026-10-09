Популярное имя среди местных: Гитлер Муссолини выиграл выборы мэра в Перу

Гитлер Муссолини выиграл выборы мэра в Перу

Гитлер Муссолини Флорес победил на выборах мэра Керопальки в Перу, получив 34,54% голосов. Об этом сообщило издание Mundo en Conflicto в социальной сети X.

Флорес представлял левую партию «Ahora Nación». Среди направлений, которые поддерживает политическая организация, — противодействие коррупции и введение всеобщего здравоохранения. Сообщается, что Гитлер Муссолини — настоящее имя кандидата, данное ему родителями при рождении.

«Победил Гитлер. Гитлер Муссолини Симеон выиграл пост мэра района Керопалька, Перу», — говорится в публикации.

Абсурдности ситуации добавляет то, что мужчина назван в честь двух диктаторов-фашистов. Адольф Гитлер занимал должность фюрера Германии и верховного главнокомандующего вермахта. Бенито Муссолини был итальянским лидером Национальной фашистской партии.

Политики с подобными именами уже участвовали в перуанских выборах. В 2018 году Гитлер Альба выдвинул свою кандидатуру на пост мэра небольшого города Юнгар в Андах. Его предвыборным лозунгом стала фраза «Я — хороший Гитлер». По итогам голосования он одержал победу.

Альба тогда объяснял, что имя выбрали его родители. По утверждению политика, они не знали истории нацистского диктатора.

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