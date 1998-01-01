Видео: Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

С 1 февраля в России вступают в силу несколько изменений. Прежде всего, это касается индексации социальных выплат. В среднем они увеличатся на 4%. Из федерального бюджета на эти цели дополнительно выделят порядка 25-ти миллиардов рублей.

Так, вырастет единовременная выплата при рождении ребенка, пособие по беременности и так называемые детские. Коснется индексация и набора соцуслуг. Он включает в себя лекарственные препараты, медицинские изделия, спецпродукты лечебного питания для детей-инвалидов.

Кроме того, выплаты военным, силовикам и пенсионерам с сегодняшнего дня постепенно начнут переводить на карты системы «Мир».

Еще одно новшество касается телевидения. Сегодня начинается переход на цифровой формат телевещания. Регионы будут подключать к «цифре» постепенно — вся процедура продлится полгода.

В результате страна должна полностью отказаться от устаревшей аналоговой системы. Цифровое вещание лучше по качеству и позволяет передавать больше каналов на одной частоте. Сам переход длится уже около 10 лет, совокупные расходы на него оценивают примерно в 200 миллиардов рублей.

Также с 1 февраля увеличивается и выплата на погребение, которую Пенсионный фонд перечисляет родственникам умершего пенсионера.

Еще одно нововведение коснется не только россиян, но и всех интернет-пользователей. С 1 февраля начнется переход на новые стандарты протокола DNS — системы, которая хранит данные о доменных именах. Протокол DNS, который был разработан еще в 1980-х серьезно устарел.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Минюст не будет смягчать уголовную ответственность за коррупционные преступления.