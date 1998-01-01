Минюст не будет смягчать уголовную ответственность за коррупционные преступления

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Ведомство не планирует вносить поправки в Уголовный кодекс РФ.

Фото: Twitter @minjust_rf

Министерство юстиции РФ отказалось от планов по внесению изменений в законодательство, смягчающих уголовную ответственность за преступления коррупционной направленности, сообщает Интерфакс.

— Какие-либо изменения (касающиеся борьбы с коррупцией — прим. ред.) в Уголовный кодекс РФ вноситься не будут, — цитирует агентство сообщение пресс-службы ведомства.

Министерство юстиции на прошедшей неделе сообщило о разработке поправок в закон «О противодействии коррупции». Изменения касались случаев, при которых несоблюдение чиновниками антикоррупционных запретов не являлось правонарушением. По замыслу авторов инициативы, такие обстоятельства могли иметь место «вследствие непреодолимой силы».

Ранее Пятый канал сообщал, что россияне возмутились предложением смягчить наказание за взятки для чиновников. Пользователи в сети гадают, какими должны быть «обстоятельства непреодолимой силы», при которых коррупция не будет считаться правонарушением.

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