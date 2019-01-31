Фото: Лера Кудрявцева вспомнила молодость с Гошей Куценко

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками совместным фото с Гошей Куценко. К сожалению, обсудить новый звездный роман поклонникам это повода не дало — снимок был сделан 25 лет назад, в 1994 году.
Кудрявцева выложила на своей странице в Instagram кадр из программы «Партийная Zona», в которой она принимала участие вместе с Куценко.
— 1994 год, ТВ-6, «Партийная Zona», — коротко подписала публикацию женщина.
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Подписчики отреагировали на неожиданные воспоминания Леры крайне положительно.
— Я помню, помню это!
— Так вот под кого Бузова косит…
— Ох как давно это было, но помню как вчера, — оценили кадр поклонники Кудрявцевой.
Ранее Пятый канал рассказывал о том, что начало карьеры вспоминала и певица Татьяна Буланова — в своем Instagram-аккаунте артистка опубликовала фотографию из «девяностых».