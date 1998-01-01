Толстушка с «клоунским макияжем»: В сети появилось школьное фото Меган Маркл

Американская модель и певица Кэтрин Макфи опубликовала в Instagram шокирующую фотографию. Судя по всему, это архивный снимок школьных лет, на нем она запечатлена вместе с герцогиней Сассекской Меган Маркл.

Красные губы, подведенные глаза, глубокое декольте — фанаты и подумать не могли, что их любимица когда-то так выглядела. По сети разлетаются фото молодой мамы с животом, а какой королевская особа была раньше, никто и не помнит. Оказывается, у Меган Маркл богатое прошлое. И прежде чем стать герцогиней Сассекской, она, «разнаряженная» и «разукрашенная», вместе со своей подругой Кэтрин Макфи участвовала в мюзиклах.

— Будучи детьми, мы с Меган вместе участвовали в мюзиклах. Теперь она стала герцогиней Сассекской, а я — звездой Вест-Энда, что, в принципе, одно и то же, — подписала публикацию модель.

instagram @/katharinemcphee

Неожиданный образ Меган Маркл шокировал подписчиков. Они сочли ее вульгарной и полной, а макияж признали «клоунским».

— Это же просто макияж клоуна! Я бы разозлилась за этот снимок, будь я на месте Меган Маркл!

— Смеюсь в голос! Она возненавидит тебя за эту фотографию.

— Мне нравится, что вы такие толстушки на снимке, — делились пользователи.

Ранее Пятый канал сообщал, что Кейт Мидлтон не может есть из-за разлада с Меган Маркл.