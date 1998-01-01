СМИ: Кейт Мидлтон не может есть из-за разлада с Меган Маркл

В последнее время слухи о разладе в королевской семье наводнили мировые таблоиды. СМИ наперебой сообщают о скрытом конфликте между женами наследников королевского престола Великобритании принцев Уильяма и Гарри. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

По сообщениям инсайдеров, близких к королевской семье, Кейт Мидлтон очень исхудала. Дело в том, что во время стресса герцогиня Кембриджская не может есть. А в состоянии стресса, она пребывает последние несколько недель. Все дело в ссоре с герцогиней Сассекской — Меган Маркл. Жены принцев невзлюбили друг друга с самого начала — характер Маркл легким не назовешь.

Дошло до того, что герцог и герцогиня Сассекские не были приглашены на день рождения Мидлтон.

По имеющейся информации, именно из-за конфликта с женой принца Уильяма Гарри и Меган покидают Кенсингтонский дворец и переезжают в новую резиденцию.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как Меган Маркл отправилась в цирк и нарушила королевский протокол.