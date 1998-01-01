Арестованной Ирине Усок выдвинуто официальное обвинение

Актрисе Ирине Усок, арестованной в нью-йоркском аэропорту, выдвинуто официальное обвинение, сообщает Генеральное консульство России в США на свой странице в Facebook. По информации дипломатического ведомства, власти штата Нью-Джерси вменяют Усок препятствование в осуществлении прав на опеку.

Несмотря на то, что биологический отец дочери Ирины Усок не вписан в свидетельство о рождении, власти американского штата встали на его сторону и расценили случившееся как похищение. Сейчас актриса содержится в тюрьме «Ocean County Jail» в 110 километрах от Нью-Йорка.

Дипломатическое представительство указало, что россиянку в исправительном учреждении посетил генеральный консул России в Нью-Йорке Сергей Овсянников. Дипломаты постараются поддержать Ирину всеми силами и облегчить ее положение.

Ранее Пятый канал приводил мнение адвоката Сергея Жорина по поводу ареста Усок.