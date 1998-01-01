В Москве, на улице Льва Толстого в районе Хамовники началась стихийная забастовка таксистов, сообщают с места очевидцы. Водители требуют повышения тарифов и, следовательно, более достойной оплаты труда. По предварительной информации, к месту забастовки выдвинулись наряды полиции.

Согласно другой, неподтвержденной версии, вероятную забастовку вызвало ужесточение требований к работникам службы извоза. Движение таксистов показывало себя и раньше — они собирались в Химках в районе гипермаркета «Мега», но их обычно разгоняли.

Официальных подтверждений забастовки и реакции властей на данный момент не поступало.

Ранее Пятый канал рассказывал о забастовке греческих учителей.