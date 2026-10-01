Собянин: сервис «По пути» улучшил транспортное обслуживание удаленных районов

За пять лет жители воспользовались автобусами проекта больше трех миллионов раз.
Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев
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Сервис «По пути» помогает жителям удаленных районов Москвы добираться до метро и других важных городских объектов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.
«На комфортных автобусах можно доехать до соцобъектов, шести станций метро и Московских центральных диаметров, а также других точек притяжения жителей. Сервис работает по принципу такси, но по тарифам и правилам городского транспорта», — написал мэр Москвы.
Заказать автобус можно через приложение «Метро Москвы». Для этого нужно указать место отправления и назначения, количество пассажиров и способ оплаты. При посадке достаточно отсканировать QR-код. Во время поездки на карте можно посмотреть, где сейчас находится автобус и когда завершится маршрут.
Сервис запустили в октябре 2021 года. Сначала автобусы «По пути» появились в ТиНАО — Троицком и Новомосковском административных округах Москвы. Позже проект начал работать на территории инновационного центра «Сколково».
Летом текущего года у сервиса появились еще две остановки. Одна находится в районе Коммунарки — это остановка «Деревня Милорадово». Вторая расположена в Щербинке и называется «Алхимовская улица (школа)».
По данным Сергея Собянина, за время работы сервисом воспользовались более трех миллионов раз. Сейчас пассажиры совершают на таких автобусах около двух тысяч поездок в день.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что возле станции Трикотажная МЦД-2 обустроили новый пешеходный маршрут. На прилегающей территории установили дополнительные фонари и скамейки, а также разбили газоны.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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