Собянин: сервис «По пути» улучшил транспортное обслуживание удаленных районов

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За пять лет жители воспользовались автобусами проекта больше трех миллионов раз.

Сервис По пути перевез три миллиона пассажиров

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Сервис «По пути» помогает жителям удаленных районов Москвы добираться до метро и других важных городских объектов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

«На комфортных автобусах можно доехать до соцобъектов, шести станций метро и Московских центральных диаметров, а также других точек притяжения жителей. Сервис работает по принципу такси, но по тарифам и правилам городского транспорта», — написал мэр Москвы.

Заказать автобус можно через приложение «Метро Москвы». Для этого нужно указать место отправления и назначения, количество пассажиров и способ оплаты. При посадке достаточно отсканировать QR-код. Во время поездки на карте можно посмотреть, где сейчас находится автобус и когда завершится маршрут.

Сервис запустили в октябре 2021 года. Сначала автобусы «По пути» появились в ТиНАО — Троицком и Новомосковском административных округах Москвы. Позже проект начал работать на территории инновационного центра «Сколково».

Летом текущего года у сервиса появились еще две остановки. Одна находится в районе Коммунарки — это остановка «Деревня Милорадово». Вторая расположена в Щербинке и называется «Алхимовская улица (школа)».

По данным Сергея Собянина, за время работы сервисом воспользовались более трех миллионов раз. Сейчас пассажиры совершают на таких автобусах около двух тысяч поездок в день.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что возле станции Трикотажная МЦД-2 обустроили новый пешеходный маршрут. На прилегающей территории установили дополнительные фонари и скамейки, а также разбили газоны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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