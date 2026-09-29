Собянин: создан новый комфортный пешеходный маршрут к станции Трикотажная МЦД-2

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 26 0

Рядом с транспортным узлом установили новые фонари, скамейки и разбили газоны.

Собянин рассказал о новом пешеходном маршруте к МЦД-2

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Станция «Трикотажная» второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) стала доступнее для пешеходов. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник уточнил, что около транспортного узла — на Волоколамском шоссе — появился комфортный пешеходный маршрут. В ходе строительных работ специалисты убрали кабели, обновили покрытие тротуаров и проезжей части. Кроме того, на пути к МЦД-2 были установлены новые фонари и скамейки, а также разбиты газоны.

Еще Сергей Собянин рассказал, что жилой квартал, где привели в порядок пешеходную зону, расположен в живописной местности. Там также предусмотрены удобные парковки. Одна из них находится как раз около МЦД-2. При необходимости жители Подмосковья могут оставить свою машину и продолжить путь на общественном транспорте.

Ранее мэр Москвы рассказал о том, что время пересадки со станции метро «Беговая» на МЦД сократится в пять раз. Этого удастся добиться, в том числе и за счет появления нового транспортного узла. Он объединит МЦД-1, МЦД-4 и станцию метро «Беговая».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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