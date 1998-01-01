Суд рассмотрит ходатайство о продлении ареста Кокорина и Мамаева

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Тверской суд Москвы вынесет решение по содержанию скандальных футболистов под стражей 6 февраля.

Фото: ТАСС / Григорьев Максим

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 195

Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство о продлении ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает Интерфакс. В вышеуказанном документе предлагается продлить пребывание скандальных футболистов и их друга Протасовицкого до 8 апреля. Суд рассмотрит ходатайство 6 февраля в 12:00 по Москве.

Мамаеву, Кококрину и Протасовицкому выдвинуты обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство», которые пополнились 21 декабря «Причинением легкого вреда здоровью». Напомним, скандальные футболисты в начале октября устроили несколько драк в центре Москвы, избили чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Сейчас они содержатся в СИЗО «Бутырка».

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Петербург обклеили плакатами в поддержку Кокорина.

Тема:
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