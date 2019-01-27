«Своих не бросаем» — центр Петербурга обклеили плакатами в поддержку Кокорина

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Авторы акции пока не объявились.

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 194

Фасады домов на набережной реки Фонтанки в понедельник, 28 января, неизвестные обклеили плакатами в поддержку нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который находится в московском СИЗО по делу о резонансных драках в столице.

На бумаге изображен сам футболист с надписью «своих не бросаем» и хэштегом #СашаМыСТобой. Авторы акции пока не объявились, не ясно также, почему обклеили именно этот квартал. 

На странице Кокорина в Instagram сообщается о сборе подписей в поддержку арестованного футболиста, который стартовал как раз 28 января и продлится до 6 февраля. Ранее назначенный судом срок пребывания под стражей заканчивается 8 февраля.

 
 
 
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Дорогие Друзья! С 28 января по 6 февраля в городе Санкт-Петербург будет проходить сбор подписей в поддержку братьев Кокориных, не оставайся в стороне ты нужен нам, ведь вместе мы НЕ ПОБЕДИМЫ! #СашаМыСТобой #Кокоринцы Место сбора подписей: Санкт-Петербург, Невский проспект д. 54(Кофейня#1); Так же подписать Петицию в поддержку наших ребят можно будет на Московском, Ладожском, Балтийском, Финляндском и Витебском вокзалах с 10:00 до 20:00 у входа на вокзалы у наших #Кокоринцев (их ни с кем не перепутайте!) По всем вопросам пишем в директ: @shumilin_charming

Публикация от  Kokorink9 (@kokorin9)

Ранее Пятый канал рассказывал о нападающем московского «Локомотива» Федоре Смолове, который заявил, что хотел бы быть рядом с Кокориным и Мамаевым во время драк в Москве.

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