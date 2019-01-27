Фасады домов на набережной реки Фонтанки в понедельник, 28 января, неизвестные обклеили плакатами в поддержку нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который находится в московском СИЗО по делу о резонансных драках в столице.

На бумаге изображен сам футболист с надписью «своих не бросаем» и хэштегом #СашаМыСТобой. Авторы акции пока не объявились, не ясно также, почему обклеили именно этот квартал.

На странице Кокорина в Instagram сообщается о сборе подписей в поддержку арестованного футболиста, который стартовал как раз 28 января и продлится до 6 февраля. Ранее назначенный судом срок пребывания под стражей заканчивается 8 февраля.

Ранее Пятый канал рассказывал о нападающем московского «Локомотива» Федоре Смолове, который заявил, что хотел бы быть рядом с Кокориным и Мамаевым во время драк в Москве.