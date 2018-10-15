Клип группы Little Big «Skibidi» завоевал премию фестиваля детского телевидения

Клип на композицию «Skibidi» петербургской группы Little Big выиграл премию фестиваля детского телевидения в Бельгии. Об этом лидер музыкального коллектива Илья Прусикин рассказал в передаче «Вечерний Ургант» на Первом канале, сообщает телеканал 78.
Известно, что «Baby Shark» — это детская песня, которая рассказывает о семействе акул. Видеоклип, который был создан в рамках корейского проекта Pinkfong набрал на видеохостинге YouTube более двух миллиардов просмотров. Более того, осенью 2018 года песня продержалась на первом месте хит-парада Kid Digital Song Sales 11 недель.
Илья Прусикин рассказал, что это известие стало для него и других участников группы полной неожиданностью, так как все творческие произведения коллектива как правило маркируются отметкой «для лиц старше 18 лет».
Также лидер группы Little Big рассказал, когда он решил стать музыкантом и кто его поддерживал на пути к мечте.
Также музыкант рассказал, что некоторое время ему приходилось сидеть на шее у своей девушки, так как найти работу он не мог. Он также заявил, что его не хотели брать разносчиком пиццы. Однако трудолюбие и желание творить — принесли успех группе.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что Иван Ургант «порвался» в погоне за трендами.