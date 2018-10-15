Клип группы Little Big «Skibidi» завоевал премию фестиваля детского телевидения

, 4:09 Видео 37

Лидер коллектива Илья Прусикин рассказал о том, как удалось завоевать популярность.

Фото: Youtube @ДЖАРАХОВ

Клип на композицию «Skibidi» петербургской группы Little Big выиграл премию фестиваля детского телевидения в Бельгии. Об этом лидер музыкального коллектива Илья Прусикин рассказал в передаче «Вечерний Ургант» на Первом канале, сообщает телеканал 78.

— Три дня назад мы взяли премию на большом бельгийском фестивале детского телевидения. Нас пригласили выступить. Мы приезжаем, а они: «Кстати, ребята, вы выиграли награду. Вы обогнали «Baby Shark», — рассказал Илья Прусикин.

Известно, что «Baby Shark» — это детская песня, которая рассказывает о семействе акул. Видеоклип, который был создан в рамках корейского проекта Pinkfong набрал на видеохостинге YouTube более двух миллиардов просмотров. Более того, осенью 2018 года песня продержалась на первом месте хит-парада Kid Digital Song Sales 11 недель.

Илья Прусикин рассказал, что это известие стало для него и других участников группы полной неожиданностью, так как все творческие произведения коллектива как правило маркируются отметкой «для лиц старше 18 лет».

— Это было удивительно для меня. На репетиции я вдруг понимаю, что как-то подозрительно очень много детей. Они были повсюду. Оказалось, это была детская премия и мы ее взяли. Для нас это большой вопрос — «Почему?», — признался музыкант.

Также лидер группы Little Big рассказал, когда он решил стать музыкантом и кто его поддерживал на пути к мечте.

— Лет в 7-8 я сказал маме, что хочу стать артистом и музыкантом. Мама поддерживала, но в какой-то момент, когда мне было уже 25, она сказала: «Пожалуйста, найди работу. Пойми, ну не будешь ты музыкантом». Но теперь я ей припоминаю: «Мам, а помнишь, ты мне говорил, что я не буду музыкантом, — рассказал Прусикин.

Также музыкант рассказал, что некоторое время ему приходилось сидеть на шее у своей девушки, так как найти работу он не мог. Он также заявил, что его не хотели брать разносчиком пиццы. Однако трудолюбие и желание творить — принесли успех группе.

— Сначала к нам пришла европейская популярность, а потом уже русская. Со «Skibidi» мы вышли уже на Америку, Австралию, Японию. Весной мы едем в тур — шесть городов Америки, один город Канады и 20 европейских. На нас очень хорошо реагируют, — рассказал Илья Прусикин.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Иван Ургант «порвался» в погоне за трендами.

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