Герасимов доложил о результатах ударов РФ по объектам на Украине

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 27 0

Российское войска атакуют объекты ВСУ, а также связанные с ними стратегические и энергетические объекты.

Фото: © РИА Новости/Александр Мельников

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Сталелитейное производство на Украине остановлено, работа основных портов Чёрного моря также прекращена. Об этом сообщил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов президенту РФ Владимиру Путину по время посещения главой государства вспомогательного пункта управления объединенной группировки войск.

В ответ на попытки Украины прекратить судоходство в Черном море, ВС РФ наносят удары по портам и мостам, имеющим стратегическое значение, а также по дата-центрам.

ВС РФ приступили также к массированным ударам по объектам энергетики Украины.

Владимир Путин отметил, чтло ответ на удары Киева по промышленным и энергетическим объектам российские войска продолжают наносить удары по предприятиям украинского ВПК.

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