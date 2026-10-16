Дорога к границам ДНР: Путин объяснил значение освобождения Доброполья

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 36 0

За последние месяцы также значительно была расширена полоса безопасности в приграничных районах.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Путин: освобождение Доброполья откроем ВС РФ путь к границам ДНР

Установление контроля над Добропольем стало важным этапом освобождения Донбасса и очевидным успехом российской армии. Такую оценку дал президент Владимир Путин на совещании во вспомогательном пункте управления объединенной группировки войск.

«Взятие Доброполья — это, безусловно, важное событие в освобождении Донбасса в целом и очевидный успех Вооруженных сил Российской Федерации», — сказал глава государства.

Президент также отметил, что наступательные действия Вооруженных сил России продолжаются по всей линии фронта. При этом темпы продвижения подразделений возросли.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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